Польские яблоки пытались ввезти в Москву под видом туалетной бумаги

Два грузовика с 36 т санкционных яблок из Польши задержали Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент произошел в районе поселка Мамыри на 22-м км Калужского шоссе. Яблоки пытались ввезти в столицу, спрятав за паллетами с туалетной бумагой. При досмотре грузовиков были найдены фрукты весом 36 т, сообщает РИАМО. Запрещенную к ввозу на территорию России продукцию изъяли и уничтожили 14 июня.

Президент России Владимир Путин в 2014 году издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и ряда европейских стран в отношении России.

В феврале гражданка Украины пыталась ввезти в Россию 200 кг мяса.