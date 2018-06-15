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Польские яблоки пытались ввезти в Москву под видом туалетной бумаги

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Фото: TASS/Zuma/Zhao Dongshan
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Два грузовика с 36 т санкционных яблок из Польши задержали Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент произошел в районе поселка Мамыри на 22-м км Калужского шоссе. Яблоки пытались ввезти в столицу, спрятав за паллетами с туалетной бумагой. При досмотре грузовиков были найдены фрукты весом 36 т, сообщает РИАМО. Запрещенную к ввозу на территорию России продукцию изъяли и уничтожили 14 июня.

Президент России Владимир Путин в 2014 году издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и ряда европейских стран в отношении России.

В феврале гражданка Украины пыталась ввезти в Россию 200 кг мяса.

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