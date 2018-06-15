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Жителям Комсомольска-на-Амуре предложили сочинить гимн

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В Комсомольске-на-Амуре объявлен конкурс на лучший гимн города. В нем может принять участие любой желающий. Годом ранее в Комсомольске уже объявляли песенный конкурс, однако тогда принимались песни в честь юбилея города.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» представитель отдела культуры администрации города Елена Куличенко, прошлогодний конкурс стал толчком для нового творческого состязания. Организаторам прислали несколько интересных работ, которые можно использовать.

Никаких премий победителям не полагается, их ждет просто народная слава. Свои варианты гимна можно присылать до 8 августа. Продолжительность звучания — не более пяти минут. В тексте необходимо отразить историю города, красоту природы, памятные места и достижения жителей.

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