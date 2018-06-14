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Главе карельского «Мемориала» отменили оправдательный приговор‍

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Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
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Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор лидеру карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Дело вновь направят на рассмотрение, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Ермакова.

Как сообщает «РИА Новости», адвокат Виктор Ануфриев ранее сообщил, что следствию удалось обнаружить девять фотографий обнаженной девочки, сделанных Дмитриевым. Защитник отметил, что фотографии были сделаны, когда ребенку было от четырех до семи лет.

5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, но он был признан виновным по ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия»). Дмитриеву было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2,5 года.

Следователи обвиняли его в том, что в течение нескольких лет Дмитриев фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

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