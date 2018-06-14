Novikov Group и Evian представили совместный проект

На первом этаже универмага «Цветной» открылся Pop-up Store Evian & Novikov — совместный проект сети ресторанов Novikov Group и французского бренда минеральной воды Evian, говорится в поступившем iz.ru пресс-релизе.

Магазин будет работать с 13 по 20 июня. В рамках коллаборации была представлена стеклянная бутылка минеральной воды Evian, брендированная в стиле и цветах Novikov Group, а также лимитированная коллекция одежды — толстовка, футболка, кепка и шопперы.

Презентацию проекта посетили актриса и телеведущая Надежда Сысоева, продюсер Мурад Османн со своей супругой Натальей, дизайнер Артем Кривда, актер Аскар Ильясов, дизайнер Александр Сирадекиан и многие другие.

Лицами кампании стали Александра Новикова, Эрнест Климко, Артем Кривда, Ксения Чилингарова, Аскар Ильясов, Анжелика Тиманина, Карина Истомина и Вероника Федорова.

«Люди разного возраста, из разных городов и сфер деятельности, но с похожим образом жизни — целеустремленные, характерные, увлеченные своим делом», — говорится в сообщении.

16 апреля в московском ресторане Bolshoi состоялся завтрак, приуроченный к презентации совместного фотопроекта Novikov Group и Omega. В мероприятии приняли участие как сами героини фотопроекта, так и светские девушки, разделяющие стиль жизни представительниц Novikov Group