Прямой эфир

Novikov Group и Evian представили совместный проект

0
Фото: ТАСС/Александра Краснова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На первом этаже универмага «Цветной» открылся Pop-up Store Evian & Novikov — совместный проект сети ресторанов Novikov Group и французского бренда минеральной воды Evian, говорится в поступившем iz.ru пресс-релизе.

Магазин будет работать с 13 по 20 июня. В рамках коллаборации была представлена стеклянная бутылка минеральной воды Evian, брендированная в стиле и цветах Novikov Group, а также лимитированная коллекция одежды — толстовка, футболка, кепка и шопперы.

Презентацию проекта посетили актриса и телеведущая Надежда Сысоева, продюсер Мурад Османн со своей супругой Натальей, дизайнер Артем Кривда, актер Аскар Ильясов, дизайнер Александр Сирадекиан и многие другие.

Лицами кампании стали Александра Новикова, Эрнест Климко, Артем Кривда, Ксения Чилингарова, Аскар Ильясов, Анжелика Тиманина, Карина Истомина и Вероника Федорова.

«Люди разного возраста, из разных городов и сфер деятельности, но с похожим образом жизни — целеустремленные, характерные, увлеченные своим делом», — говорится в сообщении.

16 апреля в московском ресторане Bolshoi состоялся завтрак, приуроченный к презентации совместного фотопроекта Novikov Group и Omega. В мероприятии приняли участие как сами героини фотопроекта, так и светские девушки, разделяющие стиль жизни представительниц Novikov Group

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аркадий Новиков запускает новый гастрономический проект
В Москве откроется новый ресторан Новикова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017