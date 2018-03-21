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В Москве откроется новый ресторан Новикова

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Фото: novikovgroup.ru
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В Москве на территории Бадаевского завода открылся новый ресторанный проект Аркадия Новикова Salon. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, один из лучших французских шеф-поваров Давид Эммерле порадует гостей заведения домашней гастрономической кухней.

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Официальное открытие ресторана состоится в пятницу, 23 марта. Он будет работать только четыре дня в неделю — в четверг и пятницу с 18:00, а также в субботу и воскресенье с 13:00 до последнего гостя. Большое внимание в заведении будет уделено музыкальному оформлению, за которое отвечает диджей и продюсер Федор Фомин.

Оформлением интерьера в Salon занималось архитектурное бюро «Кривцова & Редина». Благодаря ему удалось достичь сочетания несочетаемых на первый взгляд вещей: парижского шика со старинными канделябрами и огромными витражными окнами и атмосферы советской гостиной.

Еще одна особенность ресторана — любимая кулинарная книга шеф-повара, которая постоянно лежит на стойке открытой кухни. Гости могут выбрать и заказать любое блюдо из нее.

В будущем в заведении планируется проводить различные мастер-классы и винные вечера.

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