Сегодня совет директоров Банка России будет принимать решение по ключевой ставке на ближайшие полтора месяца, а также представит прогнозы о состоянии российской экономики. Ключевая ставка — один из главных инструментов влияния ЦБ на экономику и сдерживания (или, наоборот, некоторого поощрения) инфляции. Косвенно она влияет на рубль, рынок государственных облигаций, кредиты для населения и бизнеса и ставку по вкладам, именно поэтому участники финансового рынка да и простые граждане ждут не только решения, но и заявления ЦБ и ответов на вопросы журналистов.

Если бы Банк России принимал решения, базируясь исключительно на основе данных об инфляции и ситуации в «реальном секторе» экономики, то ставка снижалась бы еще раньше и более быстрыми темпами. Уже несколько месяцев инфляция ниже американской, чего не было никогда. Реальная ставка — разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции — несколько ниже прошлогодних рекордов, но все равно на одном из самых высоких уровней в мире. Разница в доходностях по гособлигациям в России и США снижалась в последний год как из-за роста ставок в США, так и из-за снижения их у нас, но она остается привлекательной. Апрельский «санкционный» шок оказался переварен экономикой без больших последствий за пределами валютного рынка — высокие цены на нефть смягчили существенную часть удара.

Однако решения принимаются не в вакууме. На мировых рынках продолжается «резня» валют и облигаций развивающихся рынков, к которым относится и Россия. Аргентина получила огромный пакет помощи от МВФ, но все равно не может сдержать атаку на песо. Турция и Южная Африка также под ударом. Россия на фоне остальных стран этой группы выглядит наименее подверженной рискам, например, по оценке Bloomberg. Но сейчас под удар попали все. Новости из США, в частности о торговой войне с остальным миром, и не очень хорошие результаты китайской экономики также способствуют нервозности ситуации. В последние недели другие центральные банки либо повышают ставки, либо держат их на прежних уровнях — хотя при другом внешнем фоне могли их снижать. В таких условиях снижение ключевой ставки ЦБ вызовет новый раунд атаки на рубль. А это явно не входит в планы регулятора, который будет вынужден отвлекаться на смягчение колебаний валютного рынка и удивление публики, почему при плавающем курсе рубль действительно плавает.

Перспективы второго полугодия также вызывают вопросы у регулятора. ЦБ считает высокой вероятность всплеска инфляции, что не удивительного при ее снижении до рекордно низких уровней, значительно ниже заявленной цели в 4%. Скорее всего, прогнозы ЦБ по инфляции слишком пессимистичны, а по росту при таких жестких ставках — излишне радужные. Но в целом инфляция может двигаться только вверх, а темп зависит от формата реализации нового «майского указа». Более того, при упоре на рост НДС и повышении собираемости других налогов можно ожидать дополнительного инфляционного давления и ответного повышения ключевой ставки уже в следующем году.

В такой ситуации для самого ЦБ самая правильная политика — следовать золотому принципу недеяния. Ставки по кредитам и депозитам пока продолжат снижаться, но очень медленными темпами. В банковской системе сейчас избыточная ликвидность, которую банки держат в ЦБ — в основном из-за слабой потребности хороших заемщиков в ссудах. Рост потребительского кредитования и ипотеки оживил рынок, но это не быстрый процесс. В том числе поэтому регулятор следует за рынком, устанавливая ставки, а не наоборот. На валютном рынке основными факторами остаются цены на экспортные товары и закупки Минфином валюты для Фонда национального благосостояния (в этом году уже более $20 млрд).

Поэтому сегодня ключевая ставка, скорее всего, останется без изменений. Атаку спекулянтов на развивающиеся рынки нужно переждать, а участникам рынка надо дать время «переварить» последние заявления руководства ЦБ о переходе к нейтральной политике и поддержанию ключевой ставки ближе к верхней границе коридора в 6-7%. При этом риторика заявлений будет более спокойная и нейтральная, особенно с учетом турбулентности на мировых биржах. В таких условиях снижение ставки на июльском, а возможно даже сентябрьском заседании, будет более логичным. При этом до конца года, при некотором успокоении мировых рынков, стоит ожидать снижения ставки еще на 25–50 базисных пунктов.

Автор — управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства «Эксперт РА»

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