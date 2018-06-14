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Россияне смогут увидеть сближение Луны с Венерой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua
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С 16 июня россияне смогут наблюдать сближение молодой Луны с Венерой. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного планетария сообщает агентство городских новостей «Москва».

Необычное астрономическое явление можно будет увидеть по всей территории России. Наилучшие условия сложатся в Сибири и на Дальнем Востоке. «Молодой серп Луны и «вечернюю звезду» будут разделять около 3 градусов. Помимо Венеры и серпа молодой Луны, можно увидеть пепельный свет внутри лунного полумесяца», — рассказали в планетарии.

Наблюдать явление можно будет при ясной безоблачной погоде с до 19 июня по вечерам, до 23:00, так как потом светила скроются за горизонт. Увидеть их можно невооруженным глазом или в бинокль.

В ночь на 18 мая москвичи могли увидеть в небе суперполумесяц — очень большой и яркий лунный серп. Явление связано с тем, что Луна в этот момент проходила точку перигея (ближайшую к земной орбите). Из-за этого светило выглядело на 5% больше и на 11% ярче.

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