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Суд рассмотрит жалобу Фейгина на лишение адвокатского статуса в июле

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Рассмотрение иска по поводу лишения юриста Марка Фейгина статуса адвоката назначено на 5 июля. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», суд провел беседу по иску Фейгина. Представители ответчика — Палаты адвокатов Москвы — на нее не явились. При этом юрист уточнил иск, приобщив к нему решение Лефортовского суда по подобному делу о лишении адвокатского статуса Игоря Трунова.

24 апреля адвокат Сталина Гуревич сообщила, что Совет адвокатской палаты лишил Фейгина статуса и запретил в течение года повторно сдавать адвокатский экзамен. Основанием, по ее словам, стали некорректные высказывания о ней и ее доверителе, журналисте и блогере Анатолии Шарие, а также о Минюсте России. Сам Фейгин подтвердил информацию и добавил, что основанием стали три поста в его микроблоге.

Летом 2017 года совет палаты также признавал Фейгина виновным в неподобающем поведении, но тогда наказание ограничилось дисциплинарным взысканием и извинениями перед адвокатом Ильей Новиковым.

В 2016 году юриста Игоря Трунова, входившего в Палату адвокатов Московской области, лишили статуса за заявления о коррупции в адвокатских палатах. В январе 2017 года Лефортовский суд признал это решение незаконным.

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