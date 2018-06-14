Прямой эфир

Врачам в Москве начали выдавать электронные планшеты

0
Фото: Global Look Press/Simon Belcher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московским медикам, осматривающим пациентов на дому, начали выдавать для работы электронные планшеты.

Как сообщает портал мэра столицы, до конца года гаджеты получат все врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь на дому.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, планшетами обеспечат около 3,5 тыс. медицинских работников.

Как пояснили в мэрии, принятые в больницу звонки диспетчер регистрирует в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а данные о пациенте система заполняет автоматически при вводе его имени и фамилии. Затем вызовы распределяются по врачам, в итоге у доктора на планшете появляется вся необходимая информация.

В середине мая Хрипун сообщал, что электронные медицинские карты получили почти 7 млн жителей Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн-запись стала самым популярным способом записаться к врачу
Бесплатная школа для пациентов открылась в Первой градской больнице

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017