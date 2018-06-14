Врачам в Москве начали выдавать электронные планшеты

Московским медикам, осматривающим пациентов на дому, начали выдавать для работы электронные планшеты.

Как сообщает портал мэра столицы, до конца года гаджеты получат все врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь на дому.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, планшетами обеспечат около 3,5 тыс. медицинских работников.

Как пояснили в мэрии, принятые в больницу звонки диспетчер регистрирует в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), а данные о пациенте система заполняет автоматически при вводе его имени и фамилии. Затем вызовы распределяются по врачам, в итоге у доктора на планшете появляется вся необходимая информация.

В середине мая Хрипун сообщал, что электронные медицинские карты получили почти 7 млн жителей Москвы.