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Сборная Испании уволила главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

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Сборная Испании лишилась главного тренера за сутки до старта ЧМ. Президент федерации футбола не простил рулевому «предательства». Хулен Лопетеги заключил контракт с мадридским «Реалом». Доработать со сборной на мундиале тренеру не дали и уволили его. За Лопетеги просили игроки, в том числе Серхио Рамос, но всё без толку. Испанию 15 июня ждет сложнейший матч с Португалией в Сочи. И.о. тренера станет Фернандо Йерро. Кто бы ни был на бровке во время матча, главное, чтобы рядом был Андрес Иньеста. 

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