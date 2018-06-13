Сборная Испании уволила главного тренера за сутки до старта ЧМ-2018

Сборная Испании лишилась главного тренера за сутки до старта ЧМ. Президент федерации футбола не простил рулевому «предательства». Хулен Лопетеги заключил контракт с мадридским «Реалом». Доработать со сборной на мундиале тренеру не дали и уволили его. За Лопетеги просили игроки, в том числе Серхио Рамос, но всё без толку. Испанию 15 июня ждет сложнейший матч с Португалией в Сочи. И.о. тренера станет Фернандо Йерро. Кто бы ни был на бровке во время матча, главное, чтобы рядом был Андрес Иньеста.