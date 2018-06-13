Власти Самары выбирают варианты создания платных парковок

Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что вопрос о создании платных парковок будет решен до конца 2018 года. В администрации города рассматривают два варианта — рассчитывают экономическая обоснованность.

В первом случае оператором платных парковок станет концессионер. По второму варианту — муниципальное предприятие, отмечает НИА «Самара».

Лапушкина подчеркнула, что до окончательного решения необходимо просчитать все тщательно просчитать и учесть все риски, передает samarskie-voditeli.ru.

Как писал в апреле портал iz.ru, почти все парковки на территории Алушты станут бесплатными. Такое решение приняли власти города, заявила глава администрации Галина Огнева.