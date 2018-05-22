Около 30 платных парковок появится в центре Пензы

Около 30 участков подготовили под платные парковки в центре Пензы. Данный вопрос обсудили на совещании, которое провел мэр города Виктор Кувайцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В центральной части города разместят 27 платных парковок, рассчитанных на 1415 мест. Доход от парковок будет поступать в городской бюджет без посредников. Помимо этого, в других частях города планируют обустроить еще шесть платных парковок на 285 мест, из которых 235 будут открытыми, 50 — закрытыми, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Также на совещании мэр задал вопрос начальнику ЖКХ Пензы Андрею Гришину о востребованности таких парковочных мест. Гришин ответил, что был проведен анализ, согласно которому горожане готовы платить за парковочные места.

На данный момент на территории города действует только одна платная парковка на улице Лермонтова. Она рассчитана на 50 мест и в 2017 году принесла в бюджет около 1,4 млн рублей. За четыре месяца 2018 года — более 812 тыс.