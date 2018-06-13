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Современный скейт-парк начал работу в Мичуринске Тамбовской области

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В Мичуринском парке культуры и отдыха открылся скейт-парк «Клетка», где все желающие могут заниматься скейтбордингом и BMХ (велосипедным мотокроссом). В торжественной церемонии открытия участвовал спортсмен Павел Фирсов.

В набор для катания райдеров среднего и начального уровня входит: прямая разгонка, радиус, грейнтбокс, рейл, фанбокс с кинковым боксом и рейлом. Оборудование закупили на призовые средства Всероссийского конкурса молодежных проектов, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Портал iz.ru писал, что власти Москвы разработают систему микрогрантов для молодых художников. Соответствующее распоряжение дал столичный градоначальник Сергей Собянин.

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