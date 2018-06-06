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Собянин выделит гранты на молодых художников

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Фото: ТАСС/Владимир Барабанов
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Власти Москвы разработают систему микрогрантов для молодых художников. Соответствующее распоряжение дал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Современное искусство — очень важная часть жизни горожан. И Москва стремится быть городом, открытым для художников, артистов, музыкантов всех жанров и направлений», — приводит слова мэра служба городских новостей «Москва».

Кроме того, Собянин поддержал перенос арт-кластера из Центрального дома художников (ЦДХ) в Гостиный Двор, поскольку помещения ЦДХ были переданы Третьяковской галерее.

Помимо этого, градоначальник обсудил с молодыми художниками идею возрождения ежегодных выставок.

В ходе встречи, состоявшейся 6 июня, Собянин также вручил Московскому музею современного искусства грант на сумму в 20 млн рублей. Средства будут потрачены на приобретение графики, живописи, скульптуры и инсталляций.

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