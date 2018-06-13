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12 человек погибли в результате оползня в Бангладеш

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Фото: REUTERS/Save the Children/Kristiana Marton
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Оползень, вызванный сильными муссонными дождями, унес жизни 12 человек в Кокс-Базаре (Бангладеш), где проживает почти миллион беженцев рохинджа, сообщает Aljazeera.

Судьба ещё нескольких человек остается неизвестной, заявил агентству AFP глава района Мамунур Рашид.

Местные власти сообщают, что около 200 тыс. человек находятся в зонах опасности из-за наводнений и оползней. Люди проживают в холмистых местностях, где для строительства жилищ были вырублены леса, в результате чего опасность схода почв повышается.

За прошедшие выходные в Бангладеш выпало больше трети нормы осадков для сезона муссонов, пишет Guardian.

В прошлом году от оползней в Кокс-Базаре погибли 150 человек.

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