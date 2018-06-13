Christian Louboutin в суде подтвердил исключительное право на красную подошву

Французский дом обуви Christian Louboutin в Европейском суде юстиции в Люксембурге отстоял свои эксклюзивные права на использование красной подошвы в туфлях на высоком каблуке. Об этом говорится в вынесенном решении.

Поводом для судебного разбирательства послужила красная подошва, появившаяся на обуви голландского магазина Van Haren, пишет RNS со ссылкой на агентство Bloomberg. Согласно постановлению суда, голландская фирма «нарушила права (на торговую марку. — Ред.), несмотря на иную форму обуви», когда в 2012 году выпустила коллекцию обуви, включающую лодочки на красной подошве. Кроме того, продавалась голландская обувь по низкой цене. В вердикте суда также сказано, что торговая марка Louboutin защищает свое исключительное право на использование красного цвета в конкретной части обуви.

Как пишет ТАСС, решение Европейского суда юстиции в Люксембурге станет основой для вынесения апелляционного решения суда в Гааге, который с 2012 года рассматривает взаимные иски Christian Louboutin и Van Haren.