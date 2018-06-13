Число желающих учиться в России украинцев ежегодно растет

Россотрудничество увеличило бюджетную квоту в российских университетах и институтах для абитуриентов из Украины на 2018/19 учебный год до 490 мест. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

Число украинцев, желающих получить высшее образование в России, увеличивается с каждым годом, несмотря на сложные отношения двух стран. Это подтвердили и в российском культурном центре в Киеве.

На сегодняшний день через систему russia.study поступило 1378 заявок от абитуриентов из соседней страны.

В Верховной раде Украины высказали мнение, что студенты отправляются получать образование в Россию и Европу из-за реформы образования в республике, которая «уничтожает научный потенциал страны».

«Всё делается для того, чтобы никто в мире не рассматривал Украину как страну с научным потенциалом», –– заявил депутат Евгений Муравьев.

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Украинцы едут учиться в Россию