Умерла приемная мать Юрия Шатунова
Заслуженный учитель России Венедиктова Галина, известная тем, что была приемной матерью солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умерла 10 июня. Об этом рассказал продюсер артиста Андрей Разин в своем Instagram.
Она стала опекуном Шатунова в 1988-м году, когда будущей звезде было 15 лет. Сам певец потерял родную мать, когда ему едва исполнилось 12 лет. Сперва его воспитывала тетя, а потом он попал в Оренбургский интернат № 2, а затем и в московскую школу-интернат № 24, где Галина Федоровна была директором. Там же учились и остальные будущие участники «Ласкового мая».
Последние годы Венедиктова работала в межрегиональной молодежной общественной организации «Солнечный круг» вместе с Разиным.
Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 11 Июн 2018 в 8:14 PDT