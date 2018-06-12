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Умерла приемная мать Юрия Шатунова

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Заслуженный учитель России Венедиктова Галина, известная тем, что была приемной матерью солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умерла 10 июня. Об этом рассказал продюсер артиста Андрей Разин в своем Instagram.

Она стала опекуном Шатунова в 1988-м году, когда будущей звезде было 15 лет. Сам певец потерял родную мать, когда ему едва исполнилось 12 лет. Сперва его воспитывала тетя, а потом он попал в Оренбургский интернат № 2, а затем и в московскую школу-интернат № 24, где Галина Федоровна была директором. Там же учились и остальные будущие участники «Ласкового мая».

Последние годы Венедиктова работала в межрегиональной молодежной общественной организации «Солнечный круг» вместе с Разиным. 

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