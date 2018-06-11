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Появилось видео давки на открытии ресторана Ольги Бузовой

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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В Сети появилось видео давки, которая произошла 10 июня на открытии ресторана Ольги Бузовой BuzFood в Москве. По данным СМИ, на мероприятие пришло около 5 тыс. человек.

Они практически полностью парализовали автомобильное движение на Цветном бульваре, уточняет «Комсомольская правда».

10 июня сообщалось, что Бузова не смогла совладать с эмоциями и упала на колени перед фанатами, которые пришли на открытие заведения.

На этом певица не собирается останавливаться. В будущем Бузова планирует запустить собственную соцсеть, которая сможет заменить Facebook и Telegram на территории России

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