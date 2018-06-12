Носи как Бекхэм

Дебютный показ дизайнерских дуэтов из Китая Private Policy и Staff Only
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Модель на показе лондонской марки высокой уличной моды Cottweiler
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Эдвард Кратчли своей коллекцией продолжил разговор о концепции нейтральной с гендерной точки зрения одежды
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Фото: Getty Images/Estrop
Модель на показе бренда Per Götesson, основанного в 2016 году
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Фото: Getty Images/Estrop
Виктория Бекхэм, главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул и Дэвид Бекхэм на показе Kent & Curwen
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Показ St James's под открытым небом
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Модель во время показа весенне-летней коллекции Oliver Spencer
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Работая над новой коллекцией Iceberg, креативный директор лейбла Джеймс Лонг вдохновлялся мотокроссом и «Формулой-1»
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Весенне-летняя коллекция Qasimi
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Модель перед показом флагманского китайского бренда Xander Zhou
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Основными материалами для новой коллекции Christopher Raeburn, как обычно, стали текстиль для парашютов, палаток и униформы
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Очередная Лондонская неделя мужской моды, завершившая свою работу 11 июня, прошла под эгидой нового «шефа» британской fashion-индустрии. В мае 2018 года знаменитый футболист Дэвид Бекхэм стал одним из руководителей Британского совета моды — с несколько диковинным титулом «президент-амбассадор». У Бекхэма, впрочем, давний статус в мире моды — он и сам по себе образец стиля, и жена его Виктория может похвастать достижениями в области дизайна одежды. Портал iz.ru подготовил фотогалерею с самых интересных показов недели.
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