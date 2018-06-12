Носи как Бекхэм

Очередная Лондонская неделя мужской моды, завершившая свою работу 11 июня, прошла под эгидой нового «шефа» британской fashion-индустрии. В мае 2018 года знаменитый футболист Дэвид Бекхэм стал одним из руководителей Британского совета моды — с несколько диковинным титулом «президент-амбассадор». У Бекхэма, впрочем, давний статус в мире моды — он и сам по себе образец стиля, и жена его Виктория может похвастать достижениями в области дизайна одежды. Портал iz.ru подготовил фотогалерею с самых интересных показов недели.