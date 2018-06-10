Океанографическое судно «Янтарь» прибыло в Североморск после дальнего похода

Российское судно «Янтарь», искавшее подлодку «Сан-Хуан», вернулось на базу. Моряки принимали участие в спасательной операции в Атлантическом океане. Дизельная подлодка «Сан-Хуан» затонула в 2017 году. Экипаж возвращался с учений на Огненной земле и перестал выходить на связь. На борту были 44 человека, в том числе женщина-офицер Элиана Мария Кравчик. На поиски подлодки отправились суда и специалисты из 15 стран. «Сан-Хуан» найти так и не смогли. Предполагается, что причиной гибели подлодки был взрыв на борту.