Прямой эфир
Сюжет:

Океанографическое судно «Янтарь» прибыло в Североморск после дальнего похода

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российское судно «Янтарь», искавшее подлодку «Сан-Хуан», вернулось на базу. Моряки принимали участие в спасательной операции в Атлантическом океане. Дизельная подлодка «Сан-Хуан» затонула в 2017 году. Экипаж возвращался с учений на Огненной земле и перестал выходить на связь. На борту были 44 человека, в том числе женщина-офицер Элиана Мария Кравчик. На поиски подлодки отправились суда и специалисты из 15 стран. «Сан-Хуан» найти так и не смогли. Предполагается, что причиной гибели подлодки был взрыв на борту.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017