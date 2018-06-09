Аэростат «Россия» поднимется в воздух 12 июня в Кисловодске

В Кисловодске Ставропольского края 12 июня состоится запуск легендарного аэростата «Россия». Пилотом будет глава федерации воздухоплавания региона Виталий Ненашев.

К полету в День России в национальном парке «Кисловодский» присоединятся гости Ставрополья, а также победитель викторины на знание истории парка. Как отмечает NewsTracker, аэростат является уменьшенной копией рекордного аэростата в 100 тыс. куб. м, который сейчас изготавливают для полета путешественника Федора Конюхова.

Рекордный перелет на нем через Керченский пролив состоялся 6 мая. Старт полету был дан на Таманском полуострове, приземлился аэростат в Керчи. Подобный перелет стал первым в своем роде.