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Аэростат «Россия» поднимется в воздух 12 июня в Кисловодске

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В Кисловодске Ставропольского края 12 июня состоится запуск легендарного аэростата «Россия». Пилотом будет глава федерации воздухоплавания региона Виталий Ненашев.

К полету в День России в национальном парке «Кисловодский» присоединятся гости Ставрополья, а также победитель викторины на знание истории парка. Как отмечает NewsTracker, аэростат является уменьшенной копией рекордного аэростата в 100 тыс. куб. м, который сейчас изготавливают для полета путешественника Федора Конюхова.

Рекордный перелет на нем через Керченский пролив состоялся 6 мая. Старт полету был дан на Таманском полуострове, приземлился аэростат в Керчи. Подобный перелет стал первым в своем роде.

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