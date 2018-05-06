Гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым

Рекордный перелет через Керченский пролив совершил в воскресенье, 6 мая, гигантский аэростат «Россия». Старт полету был дан на Таманском полуострове, приземлился аэростат в Керчи, передает ТАСС.

«Аэростат взлетел с побережья неподалеку от порта Кавказ, пролетел над Крымским мостом и сел в городе Керчь», — рассказал агентству представитель администрации Краснодарского края. Перелет приурочен ко Дню Победы, организовано мероприятие Благотворительным фондом святителя Луки, передает «Федеральное агентство новостей».

«Сегодня символическое событие: этот шар — уменьшенная копия аэростата, который будет поднят осенью нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым», — заявил член правления фонда Родион Шеин.

Подобный перелет стал первым в своем роде.

В апреле сообщалось, что россиянин претендует на мировой рекорд по дальности полета на самом малом воздушном шаре международного класса АХ-1.