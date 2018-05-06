Прямой эфир

Гигантский аэростат «Россия» совершил перелет с Кубани в Крым

0
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордный перелет через Керченский пролив совершил в воскресенье, 6 мая, гигантский аэростат «Россия». Старт полету был дан на Таманском полуострове, приземлился аэростат в Керчи, передает ТАСС.

«Аэростат взлетел с побережья неподалеку от порта Кавказ, пролетел над Крымским мостом и сел в городе Керчь», — рассказал агентству представитель администрации Краснодарского края. Перелет приурочен ко Дню Победы, организовано мероприятие Благотворительным фондом святителя Луки, передает «Федеральное агентство новостей».

«Сегодня символическое событие: этот шар — уменьшенная копия аэростата, который будет поднят осенью нашим русским путешественником, исследователем Федором Конюховым», — заявил член правления фонда Родион Шеин.

Подобный перелет стал первым в своем роде.

В апреле сообщалось, что россиянин претендует на мировой рекорд по дальности полета на самом малом воздушном шаре международного класса АХ-1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Утверждена программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Девять человек получили травмы при падении воздушного шара в Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017