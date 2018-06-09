Россиянам предлагают выплачивать вознаграждение за сдачу батареек

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предлагает ввести оплату для граждан за каждую сданную батарейку, чтобы стимулировать сбор и утилизацию источников питания. Средства на мотивационные выплаты могут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортеров батареек.

Такое предложение содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг, с которой ознакомились «Известия». Проект подготовлен отраслевыми экспертами по просьбе Минстроя и обсуждается рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве РФ.

Исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин полагает, что включать в тариф для населения оплату за утилизацию батареек неправильно. «У нас не такое богатое население», — пояснил эксперт, добавив, что граждане всё равно заплатят, но через стоимость товара.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

За сдачу батареек предлагают выплачивать вознаграждение