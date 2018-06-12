Сегодня мы отмечаем День России. Очень важно, чтобы этот праздник был не просто еще одним выходным и формальностью, а именно днем нашей страны — как для нас самих, так и для жителей других государств. Ведь есть, например, День Святого Патрика — во всём мире знают, что это праздник Ирландии, и даже у нас его отмечают (хотя, может, и не стоило бы). 12 июня заслуживает не меньшего внимания. Мы хотим, чтобы в сознании людей всего мира этот день был связан с Россией и ее культурой.

Именно поэтому мы ежегодно проводим фестиваль «День России в мире — Russian Day». Наши ведущие коллективы исполняют русскую классику, народную музыку, песни разных лет на крупнейших концертных площадках мировых столиц. В частности, у нас были выступления в Carnegie Hall (Нью-Йорк), зале Gaveau (Париж), Barbicab Hall (Лондон).

Надо сказать, когда мы только разрабатывали этот большой проект, было много опасений. Антироссийские настроения уже нагнетались в западной прессе, заглушали голос разума, поэтому мы сомневались: придут ли зрители? Как они отреагируют? Смогут ли воспринять русскую культуру без предвзятости? Но, на удивление, прием везде был восторженный. Зрители искренне, сердечно, тепло реагировали на выступления.

В Париже я пел с Государственным хором им. А. В. Свешникова. И когда вся программа уже прошла и коллектив, откланявшись, покинул сцену, публика продолжала и продолжала аплодировать, не расходилась. Причем это была не русскоязычная публика, не иммигранты, а французы, и их было очень много. Тогда мне пришлось петь им романсы под фортепианный аккомпанемент, за рояль сел Евгений Кириллович Волков, художественный руководитель и дирижер хора. В моей концертной практике такое было первый раз.

Похожий энтузиазм мы встречали в каждом городе. О каждом концерте писала местная пресса, после выступлений к нам обязательно подходили люди и благодарили. У меня сложилось впечатление, что некоторые иностранцы просто заново открывали для себя Россию, смогли благодаря этим концертам увидеть и почувствовать ее иначе.

Это и есть цель фестиваля «День России в мире — Russian Day» — дать возможность зарубежной публике услышать и ощутить тональность нашей культуры, понять наши ценности, узнать, о чем мы поем и говорим, как звучит наш камертон.

При этом мы всегда стараемся продемонстрировать уважение к местной культуре, традициям, поем не только свой национальный репертуар, но и что-то близкое жителям страны, где проходит концерт. Например, в Париже мы исполняли песню французских партизан, в Англии — гимн «Правь, Британия», чем привели публику в восторг.

Нельзя сказать, что политические проблемы фестиваль вовсе не затронули. В этом году у нас отменился давно запланированный концерт в Лондоне. Мы собирались проводить его в Albert Hall, но в последний момент наши английские коллеги сказали, что у них будет «технический день», хотя прежде эта дата была совершенно свободна и доступна при планировании мероприятий. Мы предлагали в качестве альтернативы организовать нам выступление на какой-нибудь достойной открытой площадке в формате open air. Но ничего подходящего нам не смогли или не захотели предложить.

Что это — инициатива зрителей не пустить нас в Великобританию? Нет, конечно. Ведь раньше мы там выступали с огромным успехом. Явно дело не в отношении простых людей, которые нас ждут и с открытым сердцем принимают всё, что мы исполняем, а в политических веяниях, которым стремятся соответствовать руководство зала и местные организаторы.

Наверное, они перестраховываются, чтобы не выставить себя в ненужном свете и не стать мишенью для критики. Но для культуры и диалога двух стран такое решение — только минус. В периоды охлаждения официальных отношений тем более важны шаги неофициальной дипломатии, поскольку они способствуют сближению народов и учат людей понимать друг друга. Зрители, приходящие на концерт, узнают нашу страну иначе, освобождаются от навязанных стереотипов. И мы убедились, что жителям других стран это действительно нужно, они готовы к диалогу.

Уверен, что фестиваль «День России в мире — Russian Day» будет жить и дальше. И 12 июня станет праздником для всего мира.

Автор — певец, народный артист РФ, профессор Московской и Санкт-Петербургской консерваторий

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