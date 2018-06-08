Возвращение к «Обручению»

Музыкальный академический театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершает свой 99-й сезон. Из них 17 сезонов оперную труппу театра ведет к новым свершениям народный артист России, режиссер Александр Титель. На его счету — более двух десятков успешных спектаклей, в основе которых как шедевры классики, так и современные произведения. Среди последних постановок мастера — «Хованщина» Модеста Мусоргского, «Медея» Луиджи Керубини, «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, «Пиковая дама» Петра Чайковского.

В интервью МИЦ «Известия» Александр Титель рассказал о достижениях текущего сезона, в числе которых возобновление лирико-комедийной оперы «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, премьера драматической «Енуфы» Леоша Яначека, барочного «Триумфа времени и бесчувствия» Георга Фридриха Генделя и предстоящий показ «Макбета» Джузеппе Верди. А также поделился разнообразными планами сезона юбилейного, который откроется в сентябре грандиозной постановкой «Войны и мира», одной из самых масштабных опер XX века.