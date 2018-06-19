Ударные беспилотники MQ-9 Reaper («Жнец») ВВС США начали полеты в небе Польши. Это произошло всего через несколько дней после объявления об их размещении на авиабазе Мирославец. Американское командование подчеркивает, что аппараты пока совершают вылеты без вооружения, выполняя только разведывательно-наблюдательные миссии. Но это очередной серьезный шаг США по наращиванию военного присутствия в Восточной Европе и увеличению возможностей проекции силы на Россию и ее ближнее зарубежье.

Ранее ударные беспилотники MALE-класса (Medium Altitude Long Endurance — «средневысотные БЛА большой продолжительности полета») на постоянной основе в Восточной и Центральной Европе не размещались. В 2015 году в качестве демонстрации силы американские MQ-1 Predator, а затем и MQ-9 Reaper были временно переброшены в Латвию. В 2016 году для охраны саммита НАТО в Варшаве Польша ненадолго «арендовала» израильские Hermes 450 и Hermes 900.

Однако теперь всего в 250 км от границы с Калининградской областью появился мощный центр беспилотной авиации, который будет использоваться совместно Польшей и США. Бывший военный аэродром польских ВВС был преобразован в 12-ю базу беспилотной авиации совсем недавно, в 2015 году. Она предназначалась для собственной амбициозной программы Польши по оснащению ее войск БЛА нескольких классов. Авиабаза была модернизирована, построены новые ангары и необходимая инфраструктура для обслуживания и хранения вооружений для беспилотников. Но польская программа закупки собственных больших беспилотников Zephir пробуксовывает, поэтому возведенные для них ангары будут пока использоваться для базирования американских дронов.

На распространенных 5 июня официальных фотографиях на польской базе были показаны только два невооруженных MQ-9 в гражданской раскраске и с гражданской регистрацией. Но скорее всего это лишь первые ласточки, которые используются для тестового облета авиабазы и окрестностей перед размещением там боевых машин.

Пентагон не раскрывает, сколько MQ-9 появится в Польше. Вряд ли там будет размещено полное крыло из 24 единиц, но даже несколько единиц — это серьезная сила.

Не сообщается также, развернут ли в Мирославце пункт управления этими беспилотниками. Вполне возможно, что там будут размещены только команды, выполняющие взлетно-посадочные операции и технический персонал. Пилотирование и боевое применение, как это обычно и бывает, может вестись напрямую из США через спутники связи.

В 2018 финансовом году США планирует закупить 16 дополнительных MQ-9, что должно довести их количество в ВВС до 267 единиц. Бюджет этого года вообще стал для дронов самым урожайным за все время. На закупку, эксплуатацию и НИОКР по военным беспилотникам в нем выделено почти семь миллиардов долларов, что позволяет США оставаться мировым лидером в этой области. И именно на «Риперы» выделено больше, чем на любой другой тип американских беспилотников, — $1,23 млрд.

После снятия с вооружения их устаревающих собратьев — MQ-1 Predator, пятитонные «Жнецы» окончательно станут основными и наиболее многофункциональными ударными дронами США. Для этого их традиционный арсенал управляемых вооружений был расширен. К ракетам Hellfire и управляемым 227-кг бомбам GBU-12 Paveway II с лазерным наведением добавлены 227-кг авиабомбы GBU-38 со спутниковым наведением. Они не только дешевле, но и позволяют дронам атаковать стационарные цели, не имея прямой видимости, в том числе через плотную облачность. Совсем недавно объявлено и о планах оснащения MQ-9 еще и ракетами воздух-воздух. Их БПЛА смогут использовать как для самообороны, так и для уничтожения других дронов и летательных аппаратов.

Вооруженные беспилотники MALE-класса хорошо проявили себя в противоповстанческих операциях и конфликтах низкой интенсивности. Однако их эффективность будет под вопросом в случае конфликта с технологически развитыми государствами, обладающими современной истребительной авиацией, средствами ПВО и РЭБ.

Большие и тихоходные БЛА, вооруженные только авиационными средствами поражения малой дальности, уязвимы для зенитных комплексов «Бук» и «Панцирь», не говоря уже о размещенных в Калининграде С-400. Даже с ракетами воздух-воздух они не ровня истребителям Западного военного округа и Балтийского флота. В конце концов, сама база этих беспилотников находится в пределах досягаемости для высокоточных крылатых и баллистических ракет.

Тем не менее сам факт создания плацдарма беспилотной ударной авиации США вблизи российских границ не может не вызвать дискомфорта. Вместе с планами по наращиванию постоянно боеготового контингента НАТО в Европе и развертыванию в Польше и Прибалтике сухопутных частей армии США это очередной признак нарастания военной напряженности в Европе.

Автор — независимый военный эксперт, автор книг по истории современных войн и локальных конфликтов

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