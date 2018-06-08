Клинику пластической хирургии в Москве закрыли после гибели пациентки

Росздравнадзор закрыл московскую клинику пластической хирургии после смерти пациентки в результате операции по коррекции груди.

В ходе внеплановой проверки комиссия ведомства выявила в медучреждении многочисленные грубые нарушения. В частности, у двух пластических хирургов отсутствовала подготовка в ординатуре по профилю «пластическая хирургия».

«Медицинская помощь по профилю «пластическая хирургия» в OOO «Элит клиник», в том числе реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в отсутствие круглосуточного наблюдения больных», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате было принято решение о закрытии медицинского учреждения. В отношении юридического лица и должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, были возбуждены уголовные дела.

В апреле сообщалось, что молодая женщина умерла после пластики груди в одной из столичных клиник. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.