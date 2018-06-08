Молдавский телеканал оштрафовали за показ 9 мая парада Победы в Москве

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

При вынесении решения КСТР сослался на закон «о борьбе с иностранной пропагандой», запрещающий трансляцию программ с политическим и военным содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ЕКТТ).

Гендиректор телеканала Евгений Сергеев сообщил агентству о намерении опротестовать решение координационного совета в суде, сообщает ТАСС.

Сергеев подчеркнул, что закон ограничивает ретрансляцию программ из России, хотя трансляция парада велась в рамках специальной программы местного телеканала. «Мы ничего не нарушили. Закон запрещает информационные и информационно-аналитические программы, но не запрещает фильмы или прямые трансляции с событий», — заявил он.

По мнению председателя КСТР Драгоша Викола, аргументы руководства телеканала — попытка найти лазейки в законодательстве.

Молдавский телеканал Prime оштрафовали в апреле текущего года за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, напоминает RT.