Сегодня роль русского театра в Европе и Америке кратно важнее, чем в минувшие времена. Когда натянуты политические нервы, когда официальные отношения между странами напряжены, особенно важно, чтобы голос культуры звучал громче. Чтобы деятели театра своим творчеством и талантом снижали напряжение, помогали сохранить добрые отношения.

Они ведут, по сути, миссионерскую работу, продвигая и сохраняя в мире традиции русского искусства, русского языка и культуры. Я уверен, что сегодня очень важно поддерживать эти коллективы. Им необходимо наше внимание, им важно знать, что Родина их не забыла.

С 8 по 12 июня в Берлине проходит Второй международный фестиваль «Мир русского театра», в котором принимают участие коллективы из Германии, Великобритании, США, Дании, Швейцарии, Израиля и Польши. На первый театральный форум, который прошел минувшим летом в итальянской Тоскане, мы пригласили всех желающих, и тогда откликнулось девять коллективов. Фестиваль поддержал Союз театральных деятелей и Министерство культуры России, а сама идея всем пришлась по душе.

На этот раз заявки подали уже около 30 коллективов. Нам пришлось создать экспертный совет, в который вошли известные российские театральные критики и представители Союза театральных деятелей. Мы попросили зарубежные коллективы прислать видеоверсии спектаклей, и уже по ним был составлен шорт-лист, в который вошли восемь участников.

Это абсолютно разные и достаточно интересные работы, поставленные не только по русской классике, но и по современной драматургии. К примеру, театр «Ок» из Польши привозит очень мелодичный, пронзительный спектакль по Тургеневу «Ласточка». Нью-Йорский «Диалог» представит литературно-романтическую работу о судьбе Пастернака. Коллектив из Копенгагена покажет «Старомодную комедию» Алексея Арбузова. Театр «Кулисы» из Дюссельдорфа порадует зрителя недавней премьерой «Прелести супружеских измен» по мотивам пьес Красногорова. «Хемелеон» из Лондона предъявит «Кукольный дом» Ибсена, а «ZERO» из Тель-Авива — «Женщину в песках» известного японского писателя Кобо Абэ.

Берлин для проведения смотра мы выбрали не случайно, хотя нас приглашали в несколько стран. Мэр города Монтекатини-Термо, где прошел первый фестиваль, даже предлагал сделать свой регион постоянным домом «Мира русского театра». Но мы решили, что столица Германии очень символична для фестиваля. Это единственная страна в мире, в которой работают десятки русских театров. По разным данным их больше семидесяти. И там самая многочисленная русскоязычная диаспора – около четырех миллионов человек.

Однако зрительскую аудиторию фестиваля составляют не только выходцы из России, стремящиеся сохранить у своих детей интерес к русскому языку и культуре. Это и немецкая публика, хорошо знающая и любящая нашу классику, музыку, театральное искусство. На фестиваль мы пригласили почетного гостя — народного артиста России Евгения Князева, который покажет моноспектакль «Пиковая дама». В рамках фестиваля уже традиционно пройдут мастер-классы, а критики расскажут о жизни русского театра.

Два месяца назад нам удалось претворить в жизнь идею, которая возникла еще на первом фестивале – мы пригласили в Москву одну из лучших работ итальянского форума. На сцене театра «Мост» был показан спектакль Нью-Йоркского театра Steps «Спросите Иосифа», поставленный по мотивам произведений Бродского и Чехова. Зал был переполнен, а успех очевиден. Поэтому я снова планирую уже после фестиваля в Берлине пригласить в Россию лучшую работу нынешнего форума.

Сегодня русский театр за рубежом существует и развивается благодаря усилиям энтузиастов. У большинства создателей этих коллективов – профессиональное образование. Это режиссеры или актеры, которые по разным причинам оказались за границей, но сохранили приверженность своей профессии и неразрывно связаны с российской культурой. Они объединяют вокруг себя не только таких же коллег-энтузиастов, но и любителей, прикипевших к русскому театру душой.

В прошлом году, например, мы увидели прекрасный спектакль итальянского театра — гоголевскую «Женитьбу», в котором очень здорово играли два строителя из Одесской области, уехавшие на заработки в Италию. Руководитель театра попросила их сделать ремонт, однако в итоге не нашла средств расплатиться и предложила взаимозачетом позаниматься в театральной студии. Ребята втянулись. И стали неплохими актерами.

После первого фестиваля мне постоянно пишут из разных уголков мира, рассказывая о премьерах, о творческих вечерах и планах... На днях пришло очередное сообщение из Вашингтона, от народного артиста Грузии Бориса Казинца, который более 25 лет живет в США. Он основал там театр русской драмы и, чтобы содержать его, вместе с женой не один год готовил и продавал пельмени и пирожки. Ему удалось собрать таких же энтузиастов, как он сам, и театр состоялся.

Теперь он пишет нам об очередной премьере, просит разместить на нашем сайте афишу спектакля. Я уточняю у него: «А афиша для чего? Вряд ли из Москвы кто-то полетит в Вашингтон к вам на премьеру...». «Не важно, — отвечает Борис Михайлович. — Главное, чтобы в России знали о том, что мы делаем. И чтобы о нас помнили».

Автор — президент фестиваля «Мир русского театра», главный редактор журнала «Театрал»

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