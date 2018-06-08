Ветеран войны в Башкирии осталась без жилья из-за доверчивой дочери

Верховный суд Башкирии отказал дочери ветерана Великой Отечественной войны в удовлетворении апелляционной жалобы и обязал двух пенсионерок съехать с квартиры. Жительница Стерлитамака Любовь Тупикина взяла кредит под залог недвижимости, но второпях подписала еще и другой договор — купли-продажи квартиры. Всё началось с того, что консультанты в торговом центре убедили ее сыграть на бирже и помогли оперативно оформить займ.

После проигрыша образовался долг, погасить который можно только с помощью квартиры, в которой живет ее мать — ветеран войны Валентина Тупикина. Как сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на «Вести-Башкортостан», жертвы мошенников решили обратиться за помощью в прокуратуру и Следственный комитет.

Как писал в мае портал iz.ru, в Архангельске закончилось предварительное расследование по делу мужа и жены, которые заказали убийство ветерана Великой Отечественной войны и его сестры, чтобы завладеть их квартирой. План преступления разработала женщина-риелтор. Она пообещала по 15 тыс. рублей каждому исполнителю.