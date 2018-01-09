В Волгограде лжесоцработник обворовал 94-летнего ветерана ВОВ

В Волгограде совершено ограбление квартиры 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. У пенсионера пропали паспорт, удостоверение участника войны и сберкнижка.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», ветеран сам впустил в свое жилище преступницу. Представившись социальным работником, принесшим пенсионеру выплату, аферистка попросила у него разменять купюру номиналом в 5 тыс. рублей. Пожилой мужчина вернул ей сдачу — 3,2 тыс. рублей, после чего женщина скрылась.

Лишь позже ветеран разглядел, что купюра из «банка приколов» и никакой ценности не имеет. Пока он ходил за деньгами, из квартиры пропали и его документы. В настоящее время правоохранители ищут аферистку.

В конце ноября 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в суд Новгородской области передано дело двух подростков, которых обвиняют в убийстве двух пожилых людей и угоне автомобиля. Преступления были совершены осенью 2016 года в поселке Парфино. На скамье подсудимых окажутся 16-летний и 20-летний жители одного из районов Новгородской области.