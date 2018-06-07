Прямой эфир
Сюжет:

Почетный президент РФС прокомментировал австралийский бойкот ЧМ-2018

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие австралийской делегации не повлияет на ход чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

За вами рожок
Что интересного, помимо матчей, ждет иностранцев на ЧМ-2018

«То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот, будет меньше хлопот для протокольной службы FIFA и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение», — сказал он НСН.

Колосков также добавил, что главное, чтобы приехала команда Австралии, тем более что отсутствие спортсменов грозит им санкциями вплоть до лишения права на участие в следующем мундиале.

Ранее телеканал «360» сообщал, что официальная делегация Австралии не приедет в Россию на ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Глава внешнеполитического ведомства страны Джули Бишоп допускала возможность бойкота ЧМ в России еще в марте 2018 года. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о правительственном бойкоте и не распространяется на спортсменов.

Таким образом, Австралия присоединилась к британскому бойкоту мирового первенства в РФ, который был объявлен после «дела Скрипаля». Власти Соединенного Королевства приняли соответствующее решение в марте 2018 года после отравления британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Нападение, по версии Лондона, было совершено с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В атаке премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию.

Несмотря на бойкот, игроки сборной Англии выступят на мировом первенстве в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев призывает граждан Украины к бойкоту ЧМ-2018
Ни одна федерация футбола не планирует бойкотировать ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017