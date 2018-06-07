Почетный президент РФС прокомментировал австралийский бойкот ЧМ-2018

Отсутствие австралийской делегации не повлияет на ход чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот, будет меньше хлопот для протокольной службы FIFA и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение», — сказал он НСН.

Колосков также добавил, что главное, чтобы приехала команда Австралии, тем более что отсутствие спортсменов грозит им санкциями вплоть до лишения права на участие в следующем мундиале.

Ранее телеканал «360» сообщал, что официальная делегация Австралии не приедет в Россию на ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Глава внешнеполитического ведомства страны Джули Бишоп допускала возможность бойкота ЧМ в России еще в марте 2018 года. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о правительственном бойкоте и не распространяется на спортсменов.

Таким образом, Австралия присоединилась к британскому бойкоту мирового первенства в РФ, который был объявлен после «дела Скрипаля». Власти Соединенного Королевства приняли соответствующее решение в марте 2018 года после отравления британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Нападение, по версии Лондона, было совершено с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В атаке премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию.

Несмотря на бойкот, игроки сборной Англии выступят на мировом первенстве в России.