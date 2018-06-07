Сотрудницу почты осудили за нападение на клиентку в Нижегородской области

Начальницу отделения почты в Нижегородской области осудили за нападение на пожилую женщину с перцовым баллончиком. Она приговорена к условному сроку.

По данным следствия, женщина не хотела обслуживать граждан. В ходе конфликта она распылила перцовый баллончик в лицо 81-летней женщине. В результате пострадали несколько человек. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», сообщает ИА «НьюсНН».

После происшествия подсудимая была уволена. При этом свою вину она так и не признала.

Суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы условно.