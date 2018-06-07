Путин призвал чиновников в регионах руководствоваться интересами людей

Чиновники должны руководствоваться интересами людей в регионах. Об этом во время «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

К главе государства обратилась жительница Томской области Наталия Журова, мать троих детей. Она пожаловалась, что не может получить от местных властей участок земли для жилищного строительства, так как ей указывают, что сделать это без очереди могут только те, у кого четверо и более детей.

Путин обратился к главе региона Сергею Жвачкину, указав на то, что и поднять троих детей — сложная задача, и заявил, что такие семьи, как у Журовой, нужно поддерживать. Губернатор пообещал президенту, что лично встретится с женщиной, задавшей вопрос, и доложит президенту о результатах.