Путин объяснил изменения в составе правительства

Состав правительства на сегодняшний день оптимален. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, он не сомневался, что новый состав кабинета министров вызовет дискуссии. И это, по его мнению, хорошо.

Президент добавил, что изменения были небольшими, потому что необходимо быстро приступить к реализации разработанного предыдущим кабинетом плана.

«Если бы мы на 100% «зачистили» состав правительства, то минимум два года пришлось бы формулировать новые задачи», — подчеркнул он.