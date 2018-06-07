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Путин объяснил изменения в составе правительства

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Состав правительства на сегодняшний день оптимален. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, он не сомневался, что новый состав кабинета министров вызовет дискуссии. И это, по его мнению, хорошо.

Президент добавил, что изменения были небольшими, потому что необходимо быстро приступить к реализации разработанного предыдущим кабинетом плана.

«Если бы мы на 100% «зачистили» состав правительства, то минимум два года пришлось бы формулировать новые задачи», — подчеркнул он.

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