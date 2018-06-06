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В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

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Фото: TAСС/Zuma/Hristo Rusev
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Суд Варны по запросу местной прокуратуры арестовал россиянина, разыскиваемого Интерполом на основании решения Хорошевского районного суда города Москвы, передает ТАСС.

По его данным, 59-летнего москвича задержали в аэропорту болгарской столицы 1 июня. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что с декабря 2015 года по январь 2016 года он пытался незаконно присвоить имущество на сумму 74 млн рублей.

В настоящий момент россиянин арестован на 40 суток, правоохранительные органы Болгарии ожидают его документы из России для начала процедуры экстрадиции.

В генконсульстве РФ в Варне заверили, что помощь дипломатов россиянину не потребовалась.

В апреле текущего года в Пекине арестовали россиянина на 10 суток за прыжок с парашютом с одного из местных небоскребов. Экстремал опубликовал фото полета в социальных сетях, отметив, что совершил прыжок со строящегося небоскреба Чайна Цзунь с высоты 528 м.

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