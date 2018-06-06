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Петербургский вице-губернатор не стала принимать законопроект из суеверия

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Фото: gov.spb.ru
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Петербургский вице-губернатор Анна Митянина во время сессии городского парламента заявила, что опасается принятия законопроекта, регламентирующего выплаты жертвам терактов и чрезвычайных ситуаций. Причиной она назвала свои суеверия.

«Я очень суеверна. Я боюсь, что этот закон каким-то образом может начать часто исполняться», — приводит ее слова портал «78.Ru».

«Я не только государственный деятель, я еще и человек. Как государственный деятель я согласна, что эти правоотношения могут быть узаконены. Как человек, я эмоционально реагирую на появление таких законодательных инициатив», — цитирует чиновницу «РИА Новости».

Законопроект был предложен депутатом городского парламента Оксаной Дмитриевой осенью 2017 года. Он предусматривает регулярные выплаты пострадавшим и их семьям.

В январе 2018 года бизнес-омбудсмен Борис Титов, баллотировавшийся на пост президента России, заявил, что он «немного суеверный» и пообещал не бриться до выборов, «чтобы не сглазить». По итогам подсчета голосов он занял шестое место из восьми, набрав менее 1% голосов.

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