Дворы оснастят «умными» шлагбаумами

В российских городах появятся «умные» шлагбаумы. «Ростелеком» разрабатывает пилотные проекты по их установке, рассказали «Известиям» в компании. Первые такие устройства появятся в конце этого или начале следующего года во дворах новостроек. Технология войдет в базу решений «Умного города», которую запускает Минстрой. Таким образом, «умные» шлагбаумы могут широко распространиться по стране, сказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Чибис. Как пояснили эксперты, такие устройства открываются автоматически — например, при помощи приложения в мобильном телефоне.

«Ростелеком» готовит пилотные проекты по внедрению «умных» шлагбаумов в городах, сейчас ведутся обсуждения с партнерами. Первые шлагбаумы должны появиться во дворах новых домов до конца 2018 года или в начале 2019-го. Как подчеркнули в компании, пока рано говорить, как именно будут выглядеть эти устройства.

Компания ранее запустила проект комплексной работы с девелоперами. На начальном этапе «Ростелеком» договаривается с застройщиками о формировании полноценной сетевой инфраструктуры как в домах, так и на прилегающих территориях. Таким образом, девелоперам не требуются дополнительные инвестиции, а с новоселов снимается вопрос: сверлить или не сверлить дополнительные отверстия для прокладки проводов.

Абонентам остается только выбрать набор услуг «Умного дома»: ТВ и интернет, видеонаблюдение и видеоаналитика, охранная сигнализация, использование IP-домофонов, датчиков учета горячей и холодной воды, Wi-Fi на придомовых территориях. К этом набору в будущем планируют добавить услугу «умных» шлагбаумов.

Технология войдет в базу решений проекта «Умный город» — специальный интернет-портал, который запускает министерство строительства и ЖКХ совместно с «Ростелекомом». Таким образом, «умные» шлагбаумы могут широко распространиться по стране, прокомментировал проект «Известиям» замглавы Минстроя Андрей Чибис. Чиновник подчеркнул, что это, прежде всего, удобно для проезда экстренных служб.

— Сегодня скорая помощь и пожарная служба часто не могут проехать. Пропускные системы должны быть умными. Кажется, мелочь, а на самом деле это дает другой уровень безопасности и комфорта, — сказал «Известиям» Андрей Чибис.

6 июня Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Умный город», сообщили в пресс-службе министерства. Стороны планируют взаимодействовать в рамках внедрения цифровых технологий в городе, управления городской инженерной инфраструктурой, повышения роста эффективности услуг ЖКХ и т.д.

«Умные» шлагбаумы могут открываться автоматически: например, при помощи приложения в смартфонах, пояснил «Известиям» принцип работы таких устройств генеральный менеджер по стратегии компании «Домопульт» Марк Толстов. Цифровой ключ можно отправлять гостям и экстренным службам, чтобы они могли беспрепятственно попасть во двор.

— При этом телефон не нужно доставать из кармана или сумки, устройство откроется автоматически, когда вы приблизитесь к нему, — добавил эксперт.

Анализируя существующие разработки, Марк Толстов отметил, что самый дорогой вариант, который устанавливается на оборудование контроля доступа, оценивается в 25 тыс. рублей. Однако эксплуатация системы стоит не дороже обслуживания обычного домофона.

Руководитель отдела продаж компании Smartairkey Александр Авдеев рассказал, что в мировой практике сегодня применяются различные системы. К примеру, технологии GSM позволяют открывать устройство доступа звонком на определенный номер. Распространены RFID-карты и метки, а также системы, работающие через интернет.

Сегодня из-за введения платных парковок шлагбаумы пользуются популярностью у москвичей. В 2015 году столичные власти начали выдавать жителям в районах платной парковки субсидию в 50 тыс. рублей за каждый установленный шлагбаум. С этого времени в городе установлены 2 тыс. шлагбаумов в 1340 дворах.

В конце мая мэр столицы Сергей Собянин принял решение увеличить субсидию до 100 тыс. рублей на установку шлагбаумов и распространил право получать доплаты на жителей всего города. Это нужно для того, чтобы дворовые территории не превращались в «перехватывающие парковки» для машин, приезжающих из Подмосковья. На основании постановления правительства Москвы от 2 июля 2013 года установкой автоматических шлагбаумов занимается НП «Центр развития городского парковочного пространства». На портале организации указано, что доступ спецслужб во двор осуществляется при помощи удаленной диспетчеризации.