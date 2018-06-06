Житель Брянской области попался на махинациях с чернобыльским жильем

Житель Новозыбкова Брянской области приговорен к двум годам колонии общего режима за махинации с чернобыльским жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры. Суд признал 33-летнего гражданина виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество при получении компенсации.

В 2013 году мужчина по поддельным документам похитил 2,8 млн рублей, выделенных в качестве компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме этого, аналогичным способом он попытался получить 931 тыс. рублей, однако завершить задуманное ему не удалось. NASHBRYANSK.RU. В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Активная зона реактора была полностью разрушена, в окружающую среду произошел выброс радиоактивных материалов. Из опасной зоны в радиусе 30 км было эвакуировано 115 тыс. человек.