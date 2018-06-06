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Названы вакансии с заработком выше 500 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Специалисты выяснили, кем нужно работать, чтобы получать более 500 тыс. рублей в месяц.

По данным портала Jooble, заработать такую сумму может менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования, недвижимости или земельных участков.

Исследователи подчеркнули, что большинство высокооплачиваемых вакансий находятся в Москве, однако есть должности и в других регионах. Например, главному бухгалтеру в Калининграде предлагают 800 тыс. рублей.

Полмиллиона рублей или больше могут получить рабочие в строительной сфере. Например, есть вакансии каменщика в Уфе за 700 тыс. рублей, сметчика в Хабаровске за 680 тыс., шлифовщика в Перми за 687 тыс. Везде требуются специалисты с опытом работы не менее трех лет.

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