Названы вакансии с заработком выше 500 тыс. рублей

Специалисты выяснили, кем нужно работать, чтобы получать более 500 тыс. рублей в месяц.

По данным портала Jooble, заработать такую сумму может менеджер по продажам металлообрабатывающего оборудования, недвижимости или земельных участков.

Исследователи подчеркнули, что большинство высокооплачиваемых вакансий находятся в Москве, однако есть должности и в других регионах. Например, главному бухгалтеру в Калининграде предлагают 800 тыс. рублей.

Полмиллиона рублей или больше могут получить рабочие в строительной сфере. Например, есть вакансии каменщика в Уфе за 700 тыс. рублей, сметчика в Хабаровске за 680 тыс., шлифовщика в Перми за 687 тыс. Везде требуются специалисты с опытом работы не менее трех лет.