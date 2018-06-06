Будут резать

Название «Техасская резня бензопилой» стало в среде поклонников ужасов нарицательным, а маньяк Кожаное лицо — одним из самых известных кинозлодеев. С 1974 по 2017 год вышло восемь фильмов о нем и его семействе каннибалов; образ же Кожаного лица отчасти основан на реальном убийце-некрофиле Эде Гине (правда, орудовал он не в Техасе, а в Висконсине)