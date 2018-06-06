Будут резать

Фредди Крюгер, убийца с обожженным лицом и перчаткой с железными когтями, приходил к подросткам с улицы Вязов в девяти полнометражных фильмах и 44 телевизионных сериях
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Фото: Global Look Press
Клоун Пеннивайз из «Оно» Стивена Кинга просыпается каждые 27 лет и пожирает детей. В фильме 2017 года жуткое существо сыграл швед Билл Скарсгорд (известный по роли капитана Махотина в последней британской экранизации «Анны Карениной»)
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Фото: Global Look Press
Убийца БОБ (именно так, заглавными буквами) — демоническая сущность, вселяющаяся в людей и заставляющая их убивать. Живет в лесах штата Вашингтон неподалеку от городка Твин Пикс. Интересно, что сыгравший БОБа в сериале «Твин Пикс» Фрэнк Сильва не был профессиональным актером — рабочего-декоратора с жутковатым лицом случайно заметил на съемочной площадке режиссер Дэвид Линч
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Фото: Global Look Press
Детская кукла Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы, терроризирует жителей Чикаго с 1988 года — во всех семи фильмах о Чаки озвучивал его актер Брэд Дуриф (он же Грима Червеуст из «Властелина колец»)
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Фото: Global Look Press
Историю Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит, резавшего своих клиентов и пускавшего их мясо на пироги, экранизировали семь раз — в последней версии, снятой Тимом Бертоном в 2007 году, злодея-цирюльника сыграл Джонни Депп
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Фото: Global Look Press
Мастер ужасов Уэс Крейвен снял первый фильм о населяющих пустыню Невада мутантах-каннибалах еще в 1977 году «У холмов есть глаза» стали классикой ужасов и в 2006 году зловещие жертвы радиации вернулись в римейке, сделанном французским режиссером Александром Ажа
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Фото: Global Look Press
Название «Техасская резня бензопилой» стало в среде поклонников ужасов нарицательным, а маньяк Кожаное лицо — одним из самых известных кинозлодеев. С 1974 по 2017 год вышло восемь фильмов о нем и его семействе каннибалов; образ же Кожаного лица отчасти основан на реальном убийце-некрофиле Эде Гине (правда, орудовал он не в Техасе, а в Висконсине)
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Фото: Global Look Press
Одержимого злым духом маньяка Майкла Майерса придумал режиссер Джон Карпентер для своего фильма 1978 года «Хеллоуин». С тех пор убийца с огромным кухонным ножом появлялся еще в девяти фильмах, играли его семь разных актеров (все равно он постоянно в маске). По мнению Карпентера, Майерс олицетворяет собой «чистое зло»
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Фото: Global Look Press
Джейсон Вурхиз, убийца в маске хоккейного вратаря, впервые появился в первой «Пятнице, 13» в 1980 году — а всего таких пятниц у него случилось 12. Причем в 11-й у зловещего гидроцефала появился неожиданный соперник — Фредди Крюгер с улицы Вязов
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Фото: Global Look Press
Призрак девочки по имени Самара Морган из «Звонка» убивает людей одним лишь взглядом — с экрана телевизора, ведь ее изображение записано на видеокассету. Самара сеяла смерть в семи японских «Звонках» (там, впрочем, ее зовут Садако Ямамура) и в четырех американских
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Американского актера Роберта Инглунда знают, наверно, только завзятые киноманы. Но имя его самого знаменитого персонажа известно, наверно, каждому, кто хоть раз включал глубокой ночью телевизор: Фредди Крюгер, ужасный маньяк-убийца из серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Инглунду 6 июня исполняется 71 год, и по этому случаю портал iz.ru решил вспомнить и несравненного Фредди, и других самых страшных воображаемых маньяков.
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