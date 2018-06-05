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В списке богатейших россиян сменился лидер‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самым богатым человеком в России стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, следует из данных рейтинга 500 богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Акции подконтрольного Лисину Новолипецкого металлургического комбината выросли в понедельник на 3,5%, увеличив состояние бизнесмена до $20,19 млрд, пишет Bloomberg.

Журнал Forbes в марте текущего года признал Владимира Лисина самым богатым человеком в России, напоминает НСН.

Индекс BBI рассчитывается на основе данных отчетностей компаний, в которых участники рейтинга имеют доли, а также стоимости акций. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из цены акции к прибыли на акцию или соотношения капитализации компании к EBITDA (доналоговая прибыль).

Forbes в конце мая составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. Были отобраны 20 семей, в которых на преемников приходится наибольшее состояние.

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