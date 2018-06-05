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В США школьница принесла на выпускной картонного Дэнни Де Вито

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Фото: Global Look Press/Dave Longendyke
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17-летняя школьница из Пенсильвании Эллисон Клосс не сумела найти подходящего кавалера на выпускной и привела с собой картонную фигуру актера Дэнни Де Вито в мае этого года.

«Я рассматривала варианты и с другими знаменитостями, например, популяризатора науки Билла Ная», — цитирует девушку FOX News.

Однако фигуры многих знаменитостей пришлось бы вырезать самой. Клосс же нашла на Amazon «потрясающе большое разнообразие» готовых картонных двойников Де Вито.

Фигура актера обошлась школьнице в $100. На выпускной Клосс даже приделала картонному двойнику галстук своего брата. По ее словам, Де Вито оказался звездой вечеринки, а подростки выстраивались в очередь, чтобы сделать с ним селфи.

Клосс фотографироваться разрешила, а танцевать — нет, потому что боялась, как бы фигуру не сломали.

5 июня голливудский актер ответил на шуточное появление на выпускном. В Instagram он опубликовал фото с подписью: «Хэй, Эллисон. Слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Вот совпадение — он взял картонную Эллисон в бар Paddyʼs».

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