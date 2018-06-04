Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершает визит в Европу. Во время турне он обсудит целый спектр спорных моментов в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой правительства Великобритании Терезой Мэй. Господин Нетаньяху затронет ситуацию на юге Сирии (пребывание там иранских военных), а также европейскую позицию по поводу иранской ядерной сделки и ситуации в секторе Газа.

Стоит отметить, что изменить позицию Европы по этим вопросам будет практически невозможно. Во-первых, это обусловлено тем, что у ЕС уже исторически сложилось критическое отношение к израильской внешней политике. Это не новое явление. И оно проявляется не только в отношении иранской ядерной сделки.

Во-вторых, нельзя рассматривать этот визит вне предшествовавших событий в отношениях США и ЕС. Беспрецедентное давление Вашингтона на Европу, а также введенные недавно торговые пошлины не играют на руку господину Нетаньяху. Ведь теперь европейцы куда менее охотно пойдут на поводу у США. А рассматривать позицию Израиля вне американских интересов в данном случае невозможно.

На днях США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции с осуждением обстрелов Израиля движением ХАМАС. В документе содержался призыв к немедленным действиям по обеспечению режима прекращения огня. В итоге Вашингтон в своем стремлении обвинить палестинцев во всех грехах остался одинок. «Против» проголосовали Россия, Боливия и Кувейт. Еще 11 стран, включая Великобританию, Китай, Нидерланды, Польшу, Швецию и Францию, воздержались.

И теперь задача израильского премьера – объяснить Европе свою позицию и чего они хотят добиться эскалацией палестино-израильского конфликта.

Основной упор во время переговоров премьера в трех европейских столицах будет сделан именно на ситуации в Газе. В Европе очень болезненно отнеслись к ударам израильской авиации по сектору. Особенно на фоне масштабной миграции мусульман в страны ЕС.

Больше всего взбудоражил эпизод с убийством двадцатилетней палестинской медсестры Разан аль-Наджар в 100 метрах от разделительной линии между Израилем и Газой. Израильские солдаты застрелили ее несмотря на то, что на ней была форма парамедика. Нетаньяху придется объяснить, почему Израиль вновь проявляет агрессию. Почему он отходит от закрепленного плана урегулирования ближневосточного конфликта.

У Израиля есть поддержка США. Нетаньяху отталкивается при реализации планов именно от позиции главы Белого дома Дональда Трампа, который поддержал Израиль и по Ирану, и по палестино-израильскому урегулированию, и по Сирии.

Последние шаги Израиля и США говорят не только о несогласии с позицией по столице. Здесь проблема еще глубже. Продолжение давления на палестинцев, выдавливание их на восточный берег реки Иордан, в Иорданию.

Такой же позиции Европа придерживается и в отношении Тегерана. Европейские игроки «шестерки» уже продемонстрировали, что они не готовы бросать под ноги Америке свои экономические интересы.

Конечно, обе стороны выслушают аргументы друг друга. Но позиция большинства участников сделки, включая страны ЕС, очень сильна. Где эта опасность, исходящая от Тегерана? И тут надо сказать, что в случае выхода из сделки, эта опасность как раз и появится. Ведь тогда у Ирана руки не будут связаны какими-то соглашениями. Европа связана тесными экономическими и политическими узами с арабским миром. И встать в такой момент на сторону Израиля ей невыгодно.

Подводя итоги, стоит сказать, что визит израильского премьера скорее похож на глас вопиющего в пустыне. Европа не показывает никаких симптомов того, что готова продавливаться под США и их израильских коллег. Россия, как и всегда, в данных вопросах придерживается международных соглашений. Поэтому не приемлет изменений в подходах решения ближневосточного конфликта или иранской ядерной проблемы. И, конечно, позиция ЕС отвечает нашим интересам. Несмотря на то, что Израиль никогда не рассматривался официальной Москвой как соперник, Россия будет на всех международных аренах или двусторонних переговорах отстаивать закрепленные международным сообществом договоренности.

Автор — востоковед, советник посольства СССР в США в 1990–1992 годах, руководитель группы по Ближнему и Среднему Востоку

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