Пришло время с уверенностью сказать: правила игры в современном книжном мире теперь диктуют женщины. Новым сестрам Бронте больше не нужно называться Эллисом, Каррером и Эктоном Беллами, чтобы достичь успеха на литературном поприще. Новым Джоан Роулинг больше не придется раздумывать над советом агента взять мужской псевдоним, чтобы книги лучше продавались, — они и так прекрасно будут продаваться. Распространенное заблуждение, что женщина не может быть писателем, осталось в прошлом. Благодаря социальным и культурным процессам, протекающим в современном обществе, женщины все увереннее чувствуют себя в традиционно мужских сферах деятельности, в том числе и в литературе.

Можно сказать, что в новом времени женщины в современную литературу буквально ворвались. Цифры статистики говорят сами за себя: по данным The Bookseller, в прошлом году в топ-10 авторов бестселлеров в Великобритании вошли 9 женщин и только один мужчина — знаменитый беллетрист Харуки Мураками. Авторами бестселлеров-2017 тоже стали женщины — здесь достаточно примера самой нашумевшей книги года — «Маленькая жизнь» американки Ханьи Янагихары и букеровского лауреата из Кореи Хан Ган с резонансным романом «Вегетарианка».

Аналогичные изменения происходят и в сфере чтения книг. Мировые исследования показывают: женщины намного больше мужчин читают и чаще покупают книги (примерно 2/3 продукции книжного рынка планеты уходит женщинам). Согласно исследованиям в России, здесь женщины также покупают вдвое больше книг, чем мужчины, и активнее пользуются книжными сервисами.

По данным общероссийского мониторинга RTGI-Russia, именно женщины составляют основное ядро читательской аудитории всех возрастных групп — 65%. При этом 46,5% опрошенных женщин регулярно читали книги за последние полгода, в то время как среди мужчин доля активных читателей составила только 32%. Более того – женщины почти вдвое больше мужчин покупали бумажные и электронные книги: 17,2% против 9,2%.

В чем причина радикальных изменений в литературном мире? Прежде всего хочу отметить, что женщины в принципе стали больше времени проводить с книгами. По данным международной исследовательской группы TNS, 71% женщин читают чаще 1 раза в неделю, в то время как всего 29% мужчин придерживаются подобного графика чтения.

Любопытно, что одной из причин является технологический аспект. Диджитализация литературы, развитие цифровых и мобильных технологий оказались удобны современной женщине, темп жизни которой сейчас высок: все больше женщин стремятся совмещать активную профессиональную деятельность с воспитанием детей и ведением хозяйства. Электронные книги позволяют быть мобильнее — это ценят читательницы. По данным ЛитРес, с начала 2018 года 59,3% посетителей сервиса электронных и аудиокниг были женщины, а 40,7% — мужчины. Покупки за тот же период времени совершили 60,1% женщин и 39,9% мужчин.

Особенной популярностью пользуются аудиокниги, которые они слушают, когда готовят, убирают или гуляют с детьми. Аудиокниги в России также активнее слушают женщины – 52% против 48% мужчин. В то же время по данным RTGI-Russia, доля женщин, слушающих аудиокниги, составляет 58% против 42% мужчин. Наибольшим спросом у женщин пользуются романы современных авторов.

Безусловно, читая и создавая книги, женщины трансформируют сам облик современной литературы. Они освоили даже такой традиционно «мужской» жанр, как научная фантастика: Маргарет Этвуд создала замечательный «Рассказ служанки», по которому MGM снимает популярнейший телесериал. Еще одна британка Клэр Норт написала нашумевшие «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». В России мы открываем молодую плеяду талантливых авторов интернет-бестселлеров в остросюжетном и фантастическом жанре, расцветает жанр романтического фэнтези, практически полностью «женским» становится мировой триллер. Любопытно, какие перемены еще произойдут с литературой благодаря женщинам, ведь ее феминизация – одна из самых интересных и актуальных тенденций в мировой словесности.

Автор — Генеральный директор группы компаний «ЛитРес»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции