Экономическая ситуация на Украине продолжает оставаться крайне напряженной. Тем не менее украинские эксперты утверждают, что с 2017 года зарплаты в стране ощутимо растут, а ситуация в экономике постоянно улучшается. В реальности же Украина остается одной из самых бедных стран на постсоветском пространстве. По уровню ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности — $7–7,5 тыс.) она близка к Молдавии и при этом в 3,5 раза беднее России.

Но главным итогом экономического развития Украины за последние четыре года остаются неподъемные внешние долги. До 2022 года страна должна выплатить по внешним обязательствам почти $29 млрд. Иными словами, в среднем Украине предстоит выплачивать по $7 млрд в год. Можно утверждать, что страна продолжает жить в долг, находясь в ожидании пролонгации уже полученных кредитов или новых траншей.

Между тем, если проблему с оплатой долгов оперативно решить не получится, то просядет гривна, а следом проявятся крайне негативные макроэкономические тенденции, способные в итоге привести Украину к дефолту.

Взять необходимые Украине несколько миллиардов долларов Киев может только у МВФ, но сотрудничество с фондом у Киева не складывается. Стоит напомнить, что МВФ и является основным, помимо Всемирного банка, кредитором Украины. По идее Киеву необходимо только договориться с МВФ о пролонгации долгов. Однако не всё так просто.

МВФ имеет целый набор претензий к стране, главными из которых можно считать затягивание экономических реформ, требование повысить тарифы на поставку газа для населения и создать эффективный Антикоррупционный суд. Согласиться на всё это правительству Украины крайне сложно.

Реформы, которые были широко разрекламированы в 2015–2016 годах, при всей своей теоретической стройности и ожидаемой эффективности, были начаты в неподготовленной и разоренной стране. Что изначально грозило их торможением и даже блокированием.

Настойчивые требования МВФ поднять тарифы на газ для населения чреваты массовыми неплатежами и социальными конфликтами. Стоит напомнить, что и сейчас, несмотря на вполне развитую систему компенсаций, оплата населением жилищно-коммунальных расходов на Украине явно хромает.

Создание эффективного Антикоррупционного суда изначально относится к фантастическим проектам Запада, способным окончательно расколоть Украину. Дело в том, что в США и ЕС не понимают, что коррупция в современной Украине имеет институциональный характер и ее тотальное уничтожение невозможно.

В условиях предстоящего дефолта вероятность потери к 2020 году основной части транзита российского газа (Украина сейчас получает за прокачку российского топлива на Запад $3 млрд в год), привела украинский политический класс в состояние паники. При этом почти исчезли те, кто утверждал, что Европа в рамках солидарности с Украиной откажется от проекта «Северный поток – 2». Но руководство «Нафтогаза» продолжает себя вести так, словно новый газопровод так и не будет построен.

Последние предложения «Нафтагаза» к «Газпрому» носят характер ультиматумов. В частности, Украина требует к началу 2020 года прокачивать через свою территорию не менее 110 млрд куб. м газа. То есть подразумевается, что построенный к этому сроку «Северный поток – 2» должен остаться без газа.

Еще более экзотическим выглядит предложение продавать весь российский газ «Нафтагазу» на границе России и Украины. Понятно, что при этом цены будет диктовать Киев.

Эти предложения сопровождаются крайне эмоциональными призывами к странам Евросоюза, прежде всего к Германии и Польше, остановить строительство «Северного потока – 2», способного разорить Украину.

Любопытно то, что Украина, вступив в борьбу за российский газовый транзит по своей территории, совершенно не обеспокоена тем, что транзитером должен выступить «Газпром» — компания «страны-агрессора». Деньги важнее, так как есть понимание, что без российского газового транзита дефолт на Украине станет постоянным и привычным состоянием экономики.

Автор — замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ

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