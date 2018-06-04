Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза у детей в Бельгии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Бельгии. Граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 4 июня.

От вируса пострадали несколько десятков несовершеннолетних во Фландрии. Многие из них в экстренном порядке были доставлены в больницы. Причиной инфекционного заболевания могли стать поставляемые в столовые детских и учебных заведений продукты питания.

Сальмонеллез диагностирован у детей от четырех до 11 лет.

«Более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз был подтвержден лабораторно», — говорится с сообщении Роспотребнадзора.

В настоящий момент работа предприятия, которое производит и поставляет продукты питания для столовых детских учреждений, приостановлена, сообщает телеканал «360». Однако источник заражения и вектор распространения пока окончательно не установлены, поэтому количество зараженных детей может увеличиться.

Ранее Следственный комитет по Петербургу начал проверку по факту отравления сотрудников Мариинского театра, у которых были обнаружены признаки сальмонеллеза.