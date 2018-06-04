В Китае мужчину похоронили в автомобиле

Жителя Китая похоронили в серебристом Hyundai Sonata. Таково было последнее желание умершего.

Видео необычных похорон появилось на YouTube.

В описании под роликом сообщается, что мужчина очень дорожил своей машиной, и родственники решили исполнить его последнюю волю.

Тело мужчины поместили вместо гроба в салон Hyundai Sonata. Для погребения понадобился экскаватор.

В феврале сообщалось, что власти Китая решили запретить стриптиз на похоронах. Подобные танцы уже стали национальной традицией КНР, так как похороны в стране не считаются поводом для скорби.