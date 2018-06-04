Правительство хочет расформировать Росимущество

Правительство России обсуждает возможность расформирования Росимущества. Об этом «Известиям» рассказали три федеральных чиновника.

Если решение будет принято, то ведомство ликвидируют уже осенью этого года.

Функции Росимущества по управлению крупнейшими госкомпаниями, их приватизации перейдут Минэкономразвития, а полномочия по управлению малыми объектами (земли, постройки), конфискованным имуществом и его продажей могут быть переданы Казначейству.

Изменения в структуре федеральных органов исполнительной власти были предусмотрены в новом указе президента 15 мая. Однако окончательное решение о ликвидации Росимущества пока не принято.

По данным источников «Известий», инициатором идеи трансформации ведомства стал министр экономического развития Максим Орешкин, который давно планировал сделать свое министерство компактнее и «легче».

Главной целью ликвидации Росимущества является повышение качества управления федеральными объектами. Именно эта задача будет стоять перед Казначейством, если оно получит новые функции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Росимуществу готовят реформу